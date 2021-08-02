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Олімпіада 2020 в Токіо

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Гудзик позбавила Україну медалі Олімпіади у стрільбі: тренер пояснив незрозуміле

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 13:31
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Олександр Камінський розповів, чому його підопічний Сергій Куліш, йдучи на медаль Ігор, вистрілив в чужу мішень і посів у фіналі останнє – восьме місце
Вистріл у чужу мішень залишив Куліша без медалі
Вистріл у чужу мішень залишив Куліша без медалі / Фото: Getty Images

Моторошний прокол позбавив Україну медалі Олімпіади. Під час фіналу у стрільбі з гвинтівки з трьох положень українець Сергій Куліш вистрілив у чужу мішень замість своєї – і з третього місця опустився на восьме, на якому і завершив змагання

Зірвалася "бронза", якщо не медаль вищої проби.

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"Таке трапилося на стрільбі вдруге за час Олімпійських Ігор. Вперше подібне сталося з олімпійською чемпіонкою Катериною Еммонс. Тепер – з нами", – наводить слова тренера Сергія Куліша Олександра Камінського Суспільне

"Положення стоячи, тут амплітуда коливання гвинтівки велика. Сергій не проконтролював. У нього розстебнувся ґудзик знизу, і його повело праворуч"

"Я побачив, що постріл є, але на мішені жодної реакції. Спочатку подумав, що збій електроніки – таке буває, не показує постріл. Але тут, бачу, хорват Горса звернувся до суддів і показує на мішень. Тоді я зрозумів, що Сергій стрельнув йому (в мішень), та ще й в десятку"

"Сергій був готовий, перебував у трійці лідерів, міг поборотися за перше-друге місце. І навіть після того інциденту він влучав лише в десятки. Начебто психологічно був готовий, але це неймовірний випадок. Один раз на мільйон – і сталося саме з нами", – поскаржився Камінський

Сергій Куліш на Іграх в Токіо
Сергій Куліш на Іграх в Токіо / Фото: НОК України

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
28
16
15
59
2
flag США СШАUS
21
24
16
61
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
10
32
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
14
32
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
15
48
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
10
12
33
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
9
flag Італія ІталіяIT
4
9
15
28
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
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