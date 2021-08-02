Гудзик позбавила Україну медалі Олімпіади у стрільбі: тренер пояснив незрозуміле

Моторошний прокол позбавив Україну медалі Олімпіади. Під час фіналу у стрільбі з гвинтівки з трьох положень українець Сергій Куліш вистрілив у чужу мішень замість своєї – і з третього місця опустився на восьме, на якому і завершив змагання
Зірвалася "бронза", якщо не медаль вищої проби.
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"Таке трапилося на стрільбі вдруге за час Олімпійських Ігор. Вперше подібне сталося з олімпійською чемпіонкою Катериною Еммонс. Тепер – з нами", – наводить слова тренера Сергія Куліша Олександра Камінського Суспільне
"Положення стоячи, тут амплітуда коливання гвинтівки велика. Сергій не проконтролював. У нього розстебнувся ґудзик знизу, і його повело праворуч"
"Я побачив, що постріл є, але на мішені жодної реакції. Спочатку подумав, що збій електроніки – таке буває, не показує постріл. Але тут, бачу, хорват Горса звернувся до суддів і показує на мішень. Тоді я зрозумів, що Сергій стрельнув йому (в мішень), та ще й в десятку"
"Сергій був готовий, перебував у трійці лідерів, міг поборотися за перше-друге місце. І навіть після того інциденту він влучав лише в десятки. Начебто психологічно був готовий, але це неймовірний випадок. Один раз на мільйон – і сталося саме з нами", – поскаржився Камінський
Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.
Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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