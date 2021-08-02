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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українець склав зброю. Сьогодні був найкращим у кваліфікації, але залишився без фіналу

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 07:35
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Український стрілець Павло Коростильов не зумів пробитися у фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів на літніх Олімпійських іграх-2020 на Токіо
Павло Коростильов відстрілявся в Токіо
Павло Коростильов відстрілявся в Токіо / Фото: Reuters

Чемпіон юнацьких Олімпійських ігор та Евроігр-2019 Коростильов добре провів другий день кваліфікації в Японії, але на фінальній сумі позначився слабенький результат першого дня. раніше Костевич не пробилася до фіналу Олімпіади-2020 .

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Після першого відбіркового дня в стрільбі на точність Коростильов займав лише 15-е місце. Другий день кваліфікації на бистрострельность Павло провів блискуче, видавши серії на 99, 99 і 96 очок і ставши кращим з 294 балами, але це дозволило лише піднятися на 9-е місце . А до фіналу проходять 6 спортсменів.


фото Reuters

В тренді

На цьому Олімпійські ігри для 23-річного українця завершені. Нагадаємо, що у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 м Коростильов став четвертим в Токіо-2020 , Упустивши медаль останнім пострілом.

Павло Коростильов став четвертим
Павло Коростильов став четвертим / Фото: Reuters

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
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годин
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