Ягідки розм'якли без навантажень: тенісистку розкритикували за фото в трусах

Відома тенісистка Софія Жук опублікувала пікантну фотографію в соцмережах. 21-річна спортсменка показала знімок в нижній білизні на пляжі в Маямі.
"Іноді я антисоціальна, якщо ви не знали" , – підписала знімок в Instagram спортсменка.
Передплатники Жук залишили багато коментарів під фото. "Твій персик неймовірний", "Біля тебе діамант лише тьмяний камінь", "Ягідки розм'якли без навантажень", – відреагували вони.
21-річна тенісистка завершила кар'єру в 2020 році через травму. Раніше вона повідомила, що продає свої фотографії за 9,9 долара в місяць.
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