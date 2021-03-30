Ягодки размякли без нагрузок: теннисистку раскритиковали за фото в трусах

Известная теннисистка Софья Жук опубликовала пикантную фотографию в соцсетях. 21-летняя спортсменка показала снимок в нижнем белье на пляже в Майами.
"Иногда я антисоциальна, если вы не знали", – подписала снимок в Instagram спортсменка.
Подписчики Жук оставили много комментариев под фото. "Твой персик невероятен", "Возле тебя бриллиант лишь тусклый камень", "Ягодки размякли без нагрузок", – отреагировали они.
21-летняя теннисистка завершила карьеру в 2020 году из-за травмы. Ранее она сообщила, что продает свои фотографии за 9,9 доллара в месяц.
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