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Оце наречений Світоліної б'є! Божевільний удар Гаеля в Римі

Олег Люлька Олег Люлька
19 травня, 12:07
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Француз Гаель Монфіс став автором найшвидшого віннерса на турнірі в Римі, завершивши переможний розіграш ударом зі швидкістю 170 км/год
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Наречений першої ракетки України Еліни Світоліної Гаель Монфіс став автором найшвидшого віннерса на Відкритому чемпіонаті Італії з тенісу, що відбувся в Римі.

Розіграш в поєдинку проти італійця Лоренцо Сонего француз Гаель Монфіс завершив потужним переможним ударом, під час якого швидкість польоту м'яча становила 170 км/год.

У цей момент Монфісу бурхливо аплодувала Світоліна, яка підтримувала нареченого на трибунах.

Відео опублікував офіційний канал ATP – Tennis TV.

В тренді

На жаль для Гаеля, той матч першого раунду римського "Мастерса" він, попри цей ефектний розіграш, програв (4:6, 7:5, 4:6). А переможцем турніру став Рафаель Надаль, котрий у фіналі здолав Новака Джоковича (7:5, 1:6, 6:3).

ТОП-3 ВІННЕРСІВ У РИМІ

  • 1. Гаель Монфіс (Франція) – 170 км/год
  • 2. Тейлор Фріц (США) – 168 км/год
  • 3. Андрій Рубльов (Росія) – 165 км/год

Світоліна і Монфіс
Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

Нагадаємо, що на початку квітня Гаель Монфіс зробив пропозицію Еліні Світоліній. Українська тенісистка погодилася вийти за нього заміж.

При цьому Світоліна скаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище. "В змаганнях я точно цього не буду робити, а в житті ще побачимо", – каже Еліна.

Дивіться, якими ударами Еліна випробовує Гаеля

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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