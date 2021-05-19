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Вот это жених Свитолиной бьет! Сумасшедший удар Гаэля в Риме

Олег Люлька Олег Люлька
19 мая, 12:07
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Француз Гаэль Монфис стал автором самого быстрого виннерса на турнире в Риме, завершив победный розыгрыш ударом со скоростью 170 км/час
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Жених первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис стал автором самого быстрого виннерса на Открытом чемпионате Италии по теннису, состоявшемся в Риме.

Розыгрыш в поединке против итальянца Лоренцо Сонего француз Гаэль Монфис завершил мощнейшим победным ударом, при котором скорость полета мяча составила 170 км/ч.

В этот момент Монфису бурно рукоплескала Свитолина, поддерживавшая жениха на трибунах.

Видео опубликовал официальный канал ATP – Tennis TV.

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К сожалению для Гаэля, тот матч первого раунда римского "Мастерса" он, несмотря на этот эффектный розыгрыш, проиграл (4:6, 7:5, 4:6). А победителем турнира стал Рафаэль Надаль, в финале одолевший Новака Джоковича (7:5, 1:6, 6:3).

ТОП-3 ВИННЕРСА В РИМЕ

  • 1. Гаэль Монфис (Франция) – 170 км/ч
  • 2. Тэйлор Фриц (США) – 168 км/ч
  • 3. Андрей Рублев (Россия) – 165 км/ч

Свитолина и Монфис
Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Напомним, что в начале апреля Гаэль Монфис сделал предложение Элине Свитолиной. Украинская теннисистка согласилась выйти за него замуж.

При этом Свитолина жаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию. "В соревнованиях я точно этого не буду делать, а в жизни еще посмотрим", – говорит Элина.

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