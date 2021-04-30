Перша доза. Наречений Світоліної вакцинувався від коронавірусу

Знаменитий французький тенісист Гаель Монфіс зробив щеплення від COVID-19, першу дозу він отримав у Швейцарії

Французький тенісист Гаель Монфіс зробив щеплення від коронавірусу. Першу дозу вакцини від COVID-19 він отримав у швейцарській Лозанні.

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"Перша доза", – підписав свою фотографію в Twitter Гаель.

Тенісист продовжує відновлення після травми литкового м'яза. Він планує повернутися на корти на грунтовому турнірі в Римі, який відбудеться з 9 по 16 травня.

34-річний Монфіс – півфіналіст двох турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді, переможець 10 турнірів ATP в одиночному розряді, дворазовий фіналіст Кубка Девіса (2010, 2014 року) в складі національної збірної Франції.

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Нагадаємо, що на початку квітня Гаель Монфіс зробив пропозицію Еліні Світоліній. Українська тенісистка погодилася вийти заміж.

Хоча Світоліна скаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище. "В змаганнях я точно цього не буду робити, а в житті ще подивимося", – сказала з цього приводу Еліна.

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