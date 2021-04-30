Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Перша доза. Наречений Світоліної вакцинувався від коронавірусу

30 квітня, 17:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Знаменитий французький тенісист Гаель Монфіс зробив щеплення від COVID-19, першу дозу він отримав у Швейцарії

Французький тенісист Гаель Монфіс зробив щеплення від коронавірусу. Першу дозу вакцини від COVID-19 він отримав у швейцарській Лозанні.

Реклама

"Перша доза", – підписав свою фотографію в Twitter Гаель.

Тенісист продовжує відновлення після травми литкового м'яза. Він планує повернутися на корти на грунтовому турнірі в Римі, який відбудеться з 9 по 16 травня.

34-річний Монфіс – півфіналіст двох турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді, переможець 10 турнірів ATP в одиночному розряді, дворазовий фіналіст Кубка Девіса (2010, 2014 року) в складі національної збірної Франції.

Реклама

Нагадаємо, що на початку квітня Гаель Монфіс зробив пропозицію Еліні Світоліній. Українська тенісистка погодилася вийти заміж.

Хоча Світоліна скаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище. "В змаганнях я точно цього не буду робити, а в житті ще подивимося", – сказала з цього приводу Еліна.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рік
Хто швидше стане другим спортсменом-мільярдером: Роналду випереджає Мессі на рікІнші
Світоліна поскаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище
Світоліна поскаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвищеТеніс
Ось вам і Містер Ніхто: зірка українського тенісу в райських обіймах росіянина (відео)
Ось вам і Містер Ніхто: зірка українського тенісу в райських обіймах росіянина (відео)Теніс
Зухвала українська тенісистка піднялася на рекордну висоту в світі
Зухвала українська тенісистка піднялася на рекордну висоту в світіТеніс
Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж
Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміжТеніс
З чоловіком чи жінкою? Російська тенісистка ще не вирішила, з ким крутити любов
З чоловіком чи жінкою? Російська тенісистка ще не вирішила, з ким крутити любовТеніс

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти