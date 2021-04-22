Світоліна поскаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище

Наша тенісистка роздумує над можливістю стати мадам Монфіс, міркує про публічність і збирається виступати ще не більше 10 років

На початку квітня одна з найпривабливіших пар світового спорту повідомила про швидке весілля. Також Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж. Тепер зірка українського і світового тенісу трохи відкрила завісу над відносинами з французом.

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У коментарі БТУ Еліна підтвердила, що урочистість планується на липень цього року, і пояснила, що означають числа XV (15) і III (3) в її повідомленні:

"У пості ми дійсно залишили хештег #July2021; 15 – улюблене число Гаеля, а 3 – моє. Насправді точної дати поки немає, оскільки ми залежимо від карантинних правил, які будуть в тому місці, де проходитиме весілля. Де саме, поки не хотіла б говорити".

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Відкрила Світоліна і ще деякі деталі своїх стосунків із Монфісом:

"Гаель наполягає, щоб я поміняла прізвище. В змаганнях я точно цього не буду робити, а в житті ще подивимося... Статус подружжя в тенісі буде для нас новим, хвилюючим. Ми навіть думали зіграти в міксті. Сподіваюся, у нас вийде продовжувати насолоджуватися нашими стосунками так само, як і зараз. Якщо говорити про кар'єру, то я не буду грати ще 10 років, але й закінчувати поки не думаю".

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Також дівчина відповіла про ставлення до публічності:

"Тут є дві сторони. З одного боку, ми, звичайно, звикли до уваги вболівальників. Але з іншого, стосунки – це трохи інше. Ми завжди отримуємо багато уваги, коли десь перебуваємо разом, кудись виходимо, навіть просто в ресторан . Є моменти, коли просто хочеться насолодитися один одним, але це не вдається зробити. У ці хвилини, звичайно, складно справлятися з підвищеною увагою: вона зовсім не в радість".

Після заручин Світоліна була вражена подарунком Монфіса: хлопець презентував дівчині крутий автомобіль.

Дивіться, як Еліна і Гаель розважалися на корті:

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

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