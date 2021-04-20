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Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж

20 квітня, 23:27

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Французький тенісист зробив великий сюрприз української коханки і відвіз її на машині до Швейцарії, де і подарував каблучка

На початку квітня знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна шокувала новиною про те, що збирається вийти заміж. Її коханий, Гаель Монфіс, зробив їй пропозицію, і вона погодилася. Потім Світоліна після заручин з Монфісом відсвяткувала Великдень у горах.

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Зараз 26-річна одеситка приїхала на турнір в німецький Штутгарт. У коментарі сайту TennisTourTalk вона з посмішкою поділилася деякими деталями романтичної події:

"Це було дуже несподівано, я дивувалася, що відбувається. Я відчувала, що Гаель трохи нервує і що з нами щось коїться. Те, що сталося, виявилося справжнісіньким сюрпризом. Звичайно, це був дійсно приголомшливий момент для нас обох.

Поїздка, в яку він мене взяв, теж стала сюрпризом. Ті фотографії ми зробили в Швейцарії – так що біло дуже приємно, і пейзаж був дуже красивим".

Світоліна і Монфіс

Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

Еліна займає п'яте місце в світовому рейтингу. Минулого тижня двома перемогами вона допомогла збірній України перемогти команду Японії в матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

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Також Світоліна була вражена подарунком Монфіса. Француз презентував дівчині крутий автомобіль.

Дивіться, як Еліна і Гаель співали в машині:

Всі подробиці в спецтемі Світоліна і Монфіс. Пара року

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