Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж

На початку квітня знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна шокувала новиною про те, що збирається вийти заміж. Її коханий, Гаель Монфіс, зробив їй пропозицію, і вона погодилася. Потім Світоліна після заручин з Монфісом відсвяткувала Великдень у горах.
Зараз 26-річна одеситка приїхала на турнір в німецький Штутгарт. У коментарі сайту TennisTourTalk вона з посмішкою поділилася деякими деталями романтичної події:
"Це було дуже несподівано, я дивувалася, що відбувається. Я відчувала, що Гаель трохи нервує і що з нами щось коїться. Те, що сталося, виявилося справжнісіньким сюрпризом. Звичайно, це був дійсно приголомшливий момент для нас обох.
Поїздка, в яку він мене взяв, теж стала сюрпризом. Ті фотографії ми зробили в Швейцарії – так що біло дуже приємно, і пейзаж був дуже красивим".
Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram
Еліна займає п'яте місце в світовому рейтингу. Минулого тижня двома перемогами вона допомогла збірній України перемогти команду Японії в матчі Кубка Біллі Джин Кінг.
Також Світоліна була вражена подарунком Монфіса. Француз презентував дівчині крутий автомобіль.
Дивіться, як Еліна і Гаель співали в машині:
Всі подробиці в спецтемі Світоліна і Монфіс. Пара року
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