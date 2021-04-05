Світоліна після заручин з Монфісом відсвяткувала Великдень в горах

Після того як Світоліна сказала Монфісу "так" на пропозицію вийти заміж, пара проводить романтичний вікенд на лоні природи. Правда, зіркові тенісисти не повідомили, де саме вони перебувають, як не поспішають і з офіційними заявами.

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Однак судячи з того, що Еліна і Гаель вирушили на вихідні на машині, відпочивають вони десь в Альпах. Українка на своїй сторінці в Instagram поділилася лише невеликим відеороликом з музикою, показавши святковий стіл на тлі прекрасного пейзажу.

До слова, відома ціна кільця, з яким Монфіс просив Світоліну вийти заміж.

Наша спортсменка привітала всіх з католицьким Великоднем, яка відзначили 4 квітня, похвалившись величезним короваєм.

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Втім, розслаблятися молодим доведеться недовго, адже вже наступного тижня Світоліну чекають у збірній України. Нагадаємо, 16-17 квітня наша команда зіграє з Японією у Кубку Біллі Джин Кінг на грунтових кортах у Чорноморську.

Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

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Дивіться, як Гаель і Еліна розважалися на корті:

Різдвяне тренування Світоліной і Монфіса Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Світоліна і Монфіс. Пара року

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