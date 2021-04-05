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Свитолина после помолвки с Монфисом отпраздновала Пасху в горах

5 апреля, 09:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка и француз переходят на новый этап отношений

После того, как Свитолина сказала Монфису "да" на предложение выйти замуж, пара проводит романтический уик-энд на лоне природы. Правда, звездные теннисисты не сообщили, где именно они находятся, как не спешат и с официальными заявлениями.

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Однако судя по тому, что Элина и Гаэль отправились на выходные на машине, отдыхают они где-то в Альпах. Украинка на своей страничке в Instagram поделилась лишь небольшим видеороликом с музыкой, показав праздничный стол на фоне прекрасного пейзажа.

К слову, известна цена кольца, с которым Монфис просил Свитолину выйти замуж.

Наша спортсменка поздравила всех с католической Пасхой, которая отмечалась 4 апреля, похваставшись огромным караваем.

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Впрочем, расслабляться молодым придется недолго, ведь уже на следующей неделе Свитолину ждут в сборной Украины. Напомним, 16-17 апреля наша команда сыграет с Японией в Кубке Билли Джин Кинг на грунтовых кортах в Черноморске.

Свитолина и Монфис

Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Читайте также:Звезды поздравляют Свитолину с помолвкой.

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Смотрите, как Гаэль и Элина развлекались на корте:

Рождественская тренировка Свитолиной и Монфиса Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Свитолина и Монфис. Пара года

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фото Пасха теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис католическая Пасха
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