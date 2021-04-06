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Королівський подарунок! Світоліну вразив вчинок Монфіса

6 квітня, 20:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Французький тенісист подарував українці шикарний автомобіль

Днями найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила, що погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса. Темношкірий француз продовжує балувати одеситку. Вже відома ціна каблучки, з якою Монфіс кликав Світоліну заміж. А сьогодні дівчина похвалилася ще одним дорогим подарунком.

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П'ята ракетка планети на своїй сторінці в Instagram показала шикарне авто. "Гаель балує мене, наче королеву", – написала Еліна прямо на фото.

Днями Світоліна і Монфіс відсвяткували Великдень у горах. Молоді проводять час разом після виступу українки в Майамі, де вона дійшла до півфіналу. Ще недавно вони робили паузу у стосунках, а тепер все так різко змінилося. Зустрічаються вони з 2019 року.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

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Сказала "Так!" Світоліна виходить заміж за Монфіса

Поки що тенісисти продовжують романтичний вояж, але вже незабаром наша прима приїде на батьківщину. 16-17 квітня в Чорноморську збірна України зіграє проти Японії в матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

Читайте також: Зірки вітають Світоліну з заручинами.

Дивіться, як Еліна і Гаель співали по дорозі в гори:

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