Королівський подарунок! Світоліну вразив вчинок Монфіса

Днями найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила, що погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса. Темношкірий француз продовжує балувати одеситку. Вже відома ціна каблучки, з якою Монфіс кликав Світоліну заміж. А сьогодні дівчина похвалилася ще одним дорогим подарунком.

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П'ята ракетка планети на своїй сторінці в Instagram показала шикарне авто. "Гаель балує мене, наче королеву", – написала Еліна прямо на фото.

Днями Світоліна і Монфіс відсвяткували Великдень у горах. Молоді проводять час разом після виступу українки в Майамі, де вона дійшла до півфіналу. Ще недавно вони робили паузу у стосунках, а тепер все так різко змінилося. Зустрічаються вони з 2019 року.

Реклама Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram В тренді Сказала "Так!" Світоліна виходить заміж за Монфіса

Поки що тенісисти продовжують романтичний вояж, але вже незабаром наша прима приїде на батьківщину. 16-17 квітня в Чорноморську збірна України зіграє проти Японії в матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

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Дивіться, як Еліна і Гаель співали по дорозі в гори:

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