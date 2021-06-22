22 червня 71’
Хорватія 2
Шотландія 1
22 червня 74’
Чехія 0
Англія 1
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Українська зірка тенісу не виступить на Вімблдоні, але збирається на Олімпіаду-2020

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 22:18
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Даяна Ястремська, яка очистила своє ім'я від звинувачень у вживанні допінгу, не встигла подати заявку на турнір Великого шолома в Великобританії
Даяна Ястремська повертається на корт
Даяна Ястремська повертається на корт / Фото: Федерація тенісу України

Українська тенісистка Даяна Ястремська, з якої зняли всі звинувачення у вживанні допінгу, не зможе виступити на трав'яному турнірі "Великого шолома" – Вімблдоні.

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Це пов'язано з тим, що заявочні сітки турніру закрилися вчора, 21 червня, а рішення по допінговій справі Ястремської прийняли тільки сьогодні, і одеситка вже не зможе подати заявку – повідомляє ФТУ. Однак Даяна зможе взяти участь у Олімпійських іграх-2020 і вже номінована до збірної для поїздки в Токіо.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Ястремська здала позитивний тест на допінг.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Instagram

Ще взимку Ястремська подала апеляцію до суду. Тепер трибунал вирішив, що в діях 21-річної Ястремської не було умислу, вони не здійснені через недбальство, тому звинувачення з неї знімаються. Заборонена речовина потрапила в організм 37-ї ракетки світу випадково і в невеликій кількості. Українка може негайно повернутися до змагань.

У той же час в травні німецькі ЗМІ писали, що допінг потрапив в організм Ястремський під час сексу. Однак Даяна звинуватила видання у наклепі. А правду пообіцяла розповісти пізніше, оскільки під час процесу вся інформація – конфіденційна.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
3
3:3
4
4
Шотландія
3
1:4
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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