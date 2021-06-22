Українська зірка тенісу не виступить на Вімблдоні, але збирається на Олімпіаду-2020

Даяна Ястремська, яка очистила своє ім'я від звинувачень у вживанні допінгу, не встигла подати заявку на турнір Великого шолома в Великобританії

Даяна Ястремська повертається на корт / Фото: Федерація тенісу України

Українська тенісистка Даяна Ястремська, з якої зняли всі звинувачення у вживанні допінгу, не зможе виступити на трав'яному турнірі "Великого шолома" – Вімблдоні.

Читайте також: Світоліна зубами вирвала першу перемогу на траві перед Уімблдоном

Це пов'язано з тим, що заявочні сітки турніру закрилися вчора, 21 червня, а рішення по допінговій справі Ястремської прийняли тільки сьогодні, і одеситка вже не зможе подати заявку – повідомляє ФТУ. Однак Даяна зможе взяти участь у Олімпійських іграх-2020 і вже номінована до збірної для поїздки в Токіо.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Ястремська здала позитивний тест на допінг.

Даяна Ястремська / Фото: Instagram

Ще взимку Ястремська подала апеляцію до суду. Тепер трибунал вирішив, що в діях 21-річної Ястремської не було умислу, вони не здійснені через недбальство, тому звинувачення з неї знімаються. Заборонена речовина потрапила в організм 37-ї ракетки світу випадково і в невеликій кількості. Українка може негайно повернутися до змагань.

У той же час в травні німецькі ЗМІ писали, що допінг потрапив в організм Ястремський під час сексу. Однак Даяна звинуватила видання у наклепі. А правду пообіцяла розповісти пізніше, оскільки під час процесу вся інформація – конфіденційна.