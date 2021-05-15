Сексу у українки не було? Європейські ЗМІ оббрехали Ястремську в історії з допінгом

33-тя ракетка світу Даяна Ястремська впевнена, що її виправдають, коли у спортсменки буде можливість представити свою справу і свої докази на повноцінному слуханні

Даяна Ястремська / Фото: Reuters

Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала останні публікації в ЗМІ, які стосувалися її допінгового справи про її допінговому справі. Так, німецький Der Spiegel написав, що Ястремська пояснила потрапляння забороненого препарату в організм сексом зі своїм колишнім хлопцем. Але сам молодик заперечує провину.

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"Ви могли бачити останню історію про мене і мою справу. Я можу категорично заявити, що це неправда і наклеп. Мої юристи зв'яжуться з виданнями. Я впевнена, що мене виправдають, коли у мене буде можливість представити свою справу і свої докази на повноцінному слуханні. Оскільки на цей момент вся інформація є конфіденційною, я не можу більше нічого сказати ", – сказано в заяві Ястремський в Instagram

Нагадаємо, що Ястремська провалила допінг-тест в листопаді 2020 року. І з 7 січня ITF відсторонив її від участі в турнірах. Українка подала дві апеляції.

Даяна Ястремська / Фото: Instagram

В кінці квітня на сайті Міжнародної тенісної федерації було опубліковано рішення про те, що друга апеляція Ястремський відхилена . Тенісистка просила дозволити їй на момент розглядів виступати на турнірах.

Офіційні слухання у справі Ястремський пройдуть в травні. На цей момент 20-річна українка займає 33 місце в рейтингу WTA.