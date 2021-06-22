Світоліна зубами вирвала першу перемогу на траві перед Вімблдоном

Тенісисти готуються до третього в цьому році турніру серії "Великого шолома", який стартує в передмісті англійської столиці наступного понеділка

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Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна нарешті змогла перемогти на трав'яному покритті. Минулого тижня Світоліна сенсаційно програла росіянці в Берліні. Тепер же 26-річна уродженка Одеси стартувала в британському Істбурні на турнірі WTA з призовим фондом 565 тисяч доларів.

З іспанкою Паулою Бадосою (№33 в світовому рейтингу) українка повинна була зустрітися вчора, але матч відклали через дощ. Сьогодні дівчата утеплилися й видали битву з трьох сетів. Світоліна (№6 у світі, №2 посіву) програла першу партію 4:6, але потім впевнено взяла другу – 6:1. У третьому сеті Еліна двічі подавала на матч за рахунку 5:4 і 6:5, але примудрялася віддавати суперниці гейм. У підсумку все вирішилося на тай-брейку, де наша прима вже не дала суперниці шансів – 7:6 (7:1).

За вихід до другого кола Світоліна отримає 7425 доларів. В 1/8 фіналу на неї чекає зустріч з 22-річною Оленою Рибакіною з Казахстану (№21 у рейтингу).

В цей час юна киянка Марта Костюк бореться з Анастасією Севастовою з Латвії. Українка програла першу партію 1:6, але з боєм взяла другу – 7:6 (8:6).

Тим часом українського тенісиста викликали на боксерський бій. Він погодився за 20 мільйонів.

Згадаймо, як Леся Цуренко розповідала про бажання виступити на Олімпійських іграх: