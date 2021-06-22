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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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Світоліна зубами вирвала першу перемогу на траві перед Вімблдоном

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 17:19
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Тенісисти готуються до третього в цьому році турніру серії "Великого шолома", який стартує в передмісті англійської столиці наступного понеділка
/ Фото: Reuters

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна нарешті змогла перемогти на трав'яному покритті. Минулого тижня Світоліна сенсаційно програла росіянці в Берліні. Тепер же 26-річна уродженка Одеси стартувала в британському Істбурні на турнірі WTA з призовим фондом 565 тисяч доларів.

З іспанкою Паулою Бадосою (№33 в світовому рейтингу) українка повинна була зустрітися вчора, але матч відклали через дощ. Сьогодні дівчата утеплилися й видали битву з трьох сетів. Світоліна (№6 у світі, №2 посіву) програла першу партію 4:6, але потім впевнено взяла другу – 6:1. У третьому сеті Еліна двічі подавала на матч за рахунку 5:4 і 6:5, але примудрялася віддавати суперниці гейм. У підсумку все вирішилося на тай-брейку, де наша прима вже не дала суперниці шансів – 7:6 (7:1).

За вихід до другого кола Світоліна отримає 7425 доларів. В 1/8 фіналу на неї чекає зустріч з 22-річною Оленою Рибакіною з Казахстану (№21 у рейтингу).

В цей час юна киянка Марта Костюк бореться з Анастасією Севастовою з Латвії. Українка програла першу партію 1:6, але з боєм взяла другу – 7:6 (8:6).

Тим часом українського тенісиста викликали на боксерський бій. Він погодився за 20 мільйонів.

Згадаймо, як Леся Цуренко розповідала про бажання виступити на Олімпійських іграх:

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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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