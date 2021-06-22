22 июня 71’
Хорватия 1
Шотландия 1
22 июня 74’
Чехия 0
Англия 1
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Украинская звезда тенниса не выступит на Уимблдоне, но собирается на Олимпиаду-2020

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 22:18
Копировать ссылку
Даяна Ястремская, которая очистила свое имя от обвинений в употреблении допинга, не успела подать заявку на турнир Большого шлема в Великобритании
Даяна Ястремская возвращается на корт
Даяна Ястремская возвращается на корт / Фото: Федерация тенниса Украины

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, с которой сняли все обвинения в употреблении допинга, не сможет выступить на травяном турнире "Большого шлема" – Уимблдоне.

Читайте также: Свитолина зубами вырвала первую победу на траве перед Уимблдоном

Это связано с тем, что заявочные сетки турнира закрылись вчера, 21 июня, а решение по допинговому делу Ястремской приняли только сегодня, и одесситка уже не сможет подать заявку – сообщает ФТУ. Однако Даяна сможет принять участие в Олимпийских играх-2020 и уже номинирована в сборную для поездки в Токио.

Напомним, в начале января стало известно, что Ястремская сдала положительный тест на допинг.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото: Instagram

Еще зимой Ястремская подала апелляцию в суд. Теперь трибунал решил, что в действиях 21-летней Ястремской не было умысла, они не совершены по халатности, поэтому обвинения с нее снимаются. Запрещенное вещество попало в организм 37-й ракетки мира случайно и в небольшом количестве. Украинка может немедленно вернуться к соревнованиям.

В то же время в мае немецкие СМИ писали, что допинг попал в организм Ястремской во время секса. Однако Даяна обвинила издания в клевете. А правду пообещала рассказать позже, поскольку во время процесса вся информация – конфиденциальна.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
3
2:3
2
4
Шотландия
3
1:3
2
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
1:1
Смотри на: Трансляция
0:1 (74’)
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять