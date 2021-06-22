Украинская звезда тенниса не выступит на Уимблдоне, но собирается на Олимпиаду-2020

Даяна Ястремская, которая очистила свое имя от обвинений в употреблении допинга, не успела подать заявку на турнир Большого шлема в Великобритании

Даяна Ястремская возвращается на корт / Фото: Федерация тенниса Украины

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, с которой сняли все обвинения в употреблении допинга, не сможет выступить на травяном турнире "Большого шлема" – Уимблдоне.

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Это связано с тем, что заявочные сетки турнира закрылись вчера, 21 июня, а решение по допинговому делу Ястремской приняли только сегодня, и одесситка уже не сможет подать заявку – сообщает ФТУ. Однако Даяна сможет принять участие в Олимпийских играх-2020 и уже номинирована в сборную для поездки в Токио.

Напомним, в начале января стало известно, что Ястремская сдала положительный тест на допинг.

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

Еще зимой Ястремская подала апелляцию в суд. Теперь трибунал решил, что в действиях 21-летней Ястремской не было умысла, они не совершены по халатности, поэтому обвинения с нее снимаются. Запрещенное вещество попало в организм 37-й ракетки мира случайно и в небольшом количестве. Украинка может немедленно вернуться к соревнованиям.

В то же время в мае немецкие СМИ писали, что допинг попал в организм Ястремской во время секса. Однако Даяна обвинила издания в клевете. А правду пообещала рассказать позже, поскольку во время процесса вся информация – конфиденциальна.