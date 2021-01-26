Ястремская подала апелляцию в суд на свое отстранение из-за допинг-теста

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская намерена обжаловать решение независимого трибунала ITF, который отклонил ее ходатайство об отмене временного отстранения от выступлений из-за положительного допинг-теста. Как сообщает btu.org.ua, украинская теннисистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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Даяна Ястремская. Фото: REUTERS/Clive Brunskill

Даяна хочет выступить на Australian Open, который стартует 8 февраля. Стороны договорились об ускоренной процедуре рассмотрения дела. Таким образом, единоличный арбитр должен принять окончательное решение по делу до 3 февраля 2021 года.

Ястремская опровергает, что когда-либо употребляла запрещенные препараты. Тем более, 9 ноября она получила отрицательный тест на допинг в Австрии, после чего решила отдохнуть и даже не тренировалась. Анализ 24 ноября теннисистка сдавала во внесоревновательный период.

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Напомним, что Ястремская провалила допинг-тест, который сдала в ноябре 2020 года. Но узнала об этом только через полтора месяца, и с 7 января ITF отстранил ее от участия в турнирах.

Ранее, несмотря на отстранение, 20-летняя одесситка полетела в Мельбурн в надежде выступить на "шлеме". И это возмутило бывшего главу антидопингового агентства Австралии Ричарда Ингса. Дескать, 29-я ракетка мира не имела на это права.

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