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Свитолина зубами вырвала первую победу на траве перед Уимблдоном

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 17:19
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Теннисисты готовятся к третьему в этом году турниру серии "Большого шлема", который стартует в пригороде английской столицы в следующий понедельник
Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина наконец-то смогла победить на травяном покрытии. На прошлой неделе Свитолина сенсационно проиграла россиянке в Берлине. Теперь же 26-летняя уроженка Одессы стартовала в британском Истбурне на турнире WTA с призовым фондом 565 тысяч долларов.

С испанкой Паулой Бадосой (№33 в мировом рейтинге) украинка должна была встретиться вчера, но матч отложили из-за дождя. Сегодня девушки утеплились и выдали битву из трех сетов. Свитолина (№6 в мире, №2 посева) проиграла первую партию 4:6, но затем уверенно взяла вторую – 6:1. В третьем сете Элина дважды подавала на матч при счете 5:4 и 6:5, но умудрялась отдавать сопернице гейм. В итоге все решилось на тай-брейке, где наша прима уже не дала сопернице шансов – 7:6 (7:1).

За выход во второй круг Свитолина получит 7425 долларов. В 1/8 финала ее ждет встреча с 22-летней Еленой Рыбакиной из Казахстана (№21 в рейтинге).

В это время юная киевлянка Марта Костюк сражается с Анастасией Севастовой из Латвии. Украинка проиграла первую партию 1:6, но с боем взяла вторую – 7:6 (8:6).

Тем временем украинского теннисиста вызвали на боксерский бой. Он согласился за 20 миллионов.

Вспомним, как Леся Цуренко рассказывала о желании выступить на Олимпийских играх:

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О
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И
Г
О
1
Чехия
2
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4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
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