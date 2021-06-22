Свитолина зубами вырвала первую победу на траве перед Уимблдоном

Теннисисты готовятся к третьему в этом году турниру серии "Большого шлема", который стартует в пригороде английской столицы в следующий понедельник

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина наконец-то смогла победить на травяном покрытии. На прошлой неделе Свитолина сенсационно проиграла россиянке в Берлине. Теперь же 26-летняя уроженка Одессы стартовала в британском Истбурне на турнире WTA с призовым фондом 565 тысяч долларов.

С испанкой Паулой Бадосой (№33 в мировом рейтинге) украинка должна была встретиться вчера, но матч отложили из-за дождя. Сегодня девушки утеплились и выдали битву из трех сетов. Свитолина (№6 в мире, №2 посева) проиграла первую партию 4:6, но затем уверенно взяла вторую – 6:1. В третьем сете Элина дважды подавала на матч при счете 5:4 и 6:5, но умудрялась отдавать сопернице гейм. В итоге все решилось на тай-брейке, где наша прима уже не дала сопернице шансов – 7:6 (7:1).

За выход во второй круг Свитолина получит 7425 долларов. В 1/8 финала ее ждет встреча с 22-летней Еленой Рыбакиной из Казахстана (№21 в рейтинге).

В это время юная киевлянка Марта Костюк сражается с Анастасией Севастовой из Латвии. Украинка проиграла первую партию 1:6, но с боем взяла вторую – 7:6 (8:6).

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