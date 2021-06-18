Украинского теннисиста вызвали на боксерский бой. Он согласился за 20 миллионов

Игрок сборной Украины Илья Марченко, который снимает юмористические сюжеты, ответил на предложение знаменитого австралийца Ника Киргиоса

Украинский теннисист Илья Марченко / Фото: Reuters

В последнее время приобретают популярность боксерские поединки между людьми разных профессий, которые не являются спортсменами. Например, недавно Мейвезер опозорился, не сумев нокаутировать блогера. При этом участники подобных шоу зарабатывают большие деньги.

Сегодня мысль принять участие в подобном развлечении пришла 26-летнему австралийскому теннисисту Нику Киргиосу. На своей страничке в Twitter он написал:

"Идея... Киргиос против какого-либо теннисиста... Боксерский бой? Давайте организуем".

Самым смелым оказался украинец Илья Марченко:

"Я принимаю твой вызов за 20 миллионов, легко".

Думается, 33-летний уроженец Каменского с юмором воспринял предложение. А вот насколько серьезен был австралиец, пока что не уточняется. Кстати, Марченко известен среди теннисистов веселым нравом. Илья порой делает юмористические ролики. Недавно стал расспрашивать коллег, должна ли трава на корте быть зеленой.

За свою карьеру украинец (№155 в мировом рейтинге) заработал 2,1 миллиона долларов, а Киргиос (№58) – в несколько раз больше – 8,7 млн.

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