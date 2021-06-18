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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Українського тенісиста викликали на боксерський бій. Він погодився за 20 мільйонів

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 червня, 22:25
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Гравець збірної України Ілля Марченко, який знімає гумористичні сюжети, відповів на пропозицію знаменитого австралійця Ніка Кіргіоса
/ Фото: Reuters

Останнім часом набувають популярності боксерські поєдинки між людьми різних професій, які не є спортсменами. Наприклад, недавно Мейвезер зганьбився, не зумівши нокаутувати блогера. При цьому учасники подібних шоу заробляють великі гроші.

Сьогодні думка взяти участь в подібному розвазі прийшла 26-річному австралійському тенісисту Ніку Кіргіосу. на своїй сторінці в Twitter він написав:

"Ідея... Кіргіос проти будь-якого тенісиста... Боксерський бій? Давайте організуємо".

Найсміливішим виявився українець Ілля Марченко:

"Я приймаю твій виклик за 20 мільйонів, легко".

Здається, 33-річний уродженець Каменського з гумором сприйняв пропозицію. А ось наскільки серйозним був австралієць, поки що не уточнюється. До речі, Марченко відомий серед тенісистів веселою вдачею. Ілля часом робить гумористичні ролики. Нещодавно став розпитувати колег, чи повинна трава на корті бути зеленою.

За свою кар'єру українець (№155 в світовому рейтингу) заробив 2,1 мільйона доларів, а Кіргіос (№58) – у кілька разів більше – 8,7 млн.

Читайте також: Джокович в 19-й раз виграв турнір "Великого шолома".

Дивіться сюжет про українську тенісистку Лесю Цуренко:

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#
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Г
О
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Італія
2
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6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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