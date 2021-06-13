Невероятный Новак! Джокович в 19-й раз выиграл турнир "Большого Шлема"

Сербский теннисист сломил сопротивление грека в финале и всего на расстояние одной победы приблизился к рекордсменам по количеству побед на турнирах "Большого Шлема"

Новак Джокович в 19-й раз выиграл турнир "Большого Шлема" / Фото: REUTERS

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису. В финале Ролан Гаррос Джокович за сумасшедшие 4 часа и 12 минут обыграл грека Стефаноса Циципаса – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

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Новак выиграл 19-й титул "Большого Шлема" в карьере и всего во второй раз стал победителем Ролан Гаррос.

Тем не менее, 34-летний серб стал первым мужчиной в Открытой эре, побеждавшим на всех "Шлемах" минимум дважды (за всю историю – третьим после Рода Лэйвера и Роя Эмерсона), пишет tribuna.com.

При этом, Новак всего на одну победу на турнирах "Большого Шлема" отстает от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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