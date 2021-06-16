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Турция --
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Северная Македония --
Нидерланды --
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Хорватия --
Шотландия --
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Чехия --
Англия --
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Швеция --
Польша --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Свитолина сенсационно проиграла россиянке матч за 12 тысяч евро

Олег Люлька Олег Люлька
16 июня, 14:20
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Элина трижды обыгрывала представительницу РФ Александрову, но сегодня в дебютном для себя травяном поединке сезона впервые ей уступила – смотрите, как это было
Украинская теннисистка Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в своем дебютном матче на траве в этом сезоне уступила россиянке Екатерине Александровой (№34 WTA) – 4:6, 5:7.

Их полуторачасовой поединок состоялся на турнире WTA500 в Берлине.

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Отметим, что во второй партии у Элины было 7 сетболов, однако ни одним из них украинка не воспользовалась, проиграв Александровой впервые за время очных противостояний. Ранее Свитолина трижды эту россиянку побеждала.

Таким образом призовой чек Элины Свитолиной за выступление в Берлине составил скромные 6 612 евро. Ее обидчица-россиянка пополнила свой счет уже на 12,5 тысячи евро.

До старта главного травяного турнира года – Уимблдона – остается полторы недели.

Напомним, перед этим на Открытом чемпионате Франции по теннису Свитолина выбыла в 1/16 финала, уступив будущей победительнице соревнований чешке Барборе Крейчиковой – 3:6, 2:6.

Объясняя раннее поражение на Гарросе, Свитолина сказала, что по ходу матча сильно перенервничала. А также посетовала на проблемы со здоровьем.

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1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
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3:1
3
2
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1
3:2
3
3
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0
4
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1
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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