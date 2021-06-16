Свитолина сенсационно проиграла россиянке матч за 12 тысяч евро

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в своем дебютном матче на траве в этом сезоне уступила россиянке Екатерине Александровой (№34 WTA) – 4:6, 5:7.
Их полуторачасовой поединок состоялся на турнире WTA500 в Берлине.
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Отметим, что во второй партии у Элины было 7 сетболов, однако ни одним из них украинка не воспользовалась, проиграв Александровой впервые за время очных противостояний. Ранее Свитолина трижды эту россиянку побеждала.
Таким образом призовой чек Элины Свитолиной за выступление в Берлине составил скромные 6 612 евро. Ее обидчица-россиянка пополнила свой счет уже на 12,5 тысячи евро.
До старта главного травяного турнира года – Уимблдона – остается полторы недели.
Напомним, перед этим на Открытом чемпионате Франции по теннису Свитолина выбыла в 1/16 финала, уступив будущей победительнице соревнований чешке Барборе Крейчиковой – 3:6, 2:6.
Объясняя раннее поражение на Гарросе, Свитолина сказала, что по ходу матча сильно перенервничала. А также посетовала на проблемы со здоровьем.