Ястремська подала апеляцію до суду на своє відсторонення через допінг-тест

Друга ракетка України Даяна Ястремська має намір оскаржити рішення незалежного трибуналу ITF, який відхилив її клопотання про скасування тимчасового відстороненнявід виступів через позитивний допінг-тест. Як повідомляє btu.org.ua, українська тенісистка подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні.

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Даяна Ястремська. Фото: REUTERS/Clive Brunskill

Даяна хоче виступити на Australian Open, який стартує 8 лютого. Сторони домовилися про прискорену процедуру розгляду справи. Отже, одноосібний арбітр повинен прийняти остаточне рішення у справі до 3 лютого 2021 року.

Ястремська спростовує, що коли-небудь використовувала заборонені препарати. Тим більше, 9 листопада вона отримала негативний тест на допінг в Австрії, після чого вирішила відпочити і навіть не тренувалася. Аналіз 24 листопада тенісистка здавала поза змаганнями.

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Нагадаємо, що Ястремська провалила допінг-тест, який здала в листопаді 2020 року. Але дізналася про це тільки через півтора місяці, і з 7 січня ITF відсторонив її від участі в турнірах.

Раніше, незважаючи на відсторонення, 20-річна одеситка полетіла до Мельбурну в надії виступити на "шоломі". І це обурило колишнього главу антидопінгового агентства АвстраліїРічарда Інгса. Мовляв, 29-я ракетка світу не мала на це права.

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