Шок! Елітна українська тенісистка отримала позитивний тест на допінг

Молода одеситка Даяна Ястремська не знає, як заборонена речовина потрапила в її організм

Неприємну звістку отримала одна з найкращих тенісисток планети – українка Даяна Ястремська. 20-річна одеситка повідомила в соцмережах, що її тест на допінг дав позитивний результат. Про це її проінформувала Міжнародна федерація тенісу (ITF). Нагадаємо, в грудні Ястремська вийшла на корт в Еміратах після коронавірусу.

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Сьогодні під вечір ITF опублікувала рішення про відсторонення українки від змагань із 7 січня 2021 року. В її аналізі сечі, зданому 24 листопада, знайшли метаболіт местеролона. Речовина відома давно і відноситься до групи стероїдів. Раніше його застосовували переважно чоловіки. Звинувачення у вживанні допінгу Даяні пред'явили 22 грудня, але лише тепер про це повідомили офіційно.

Сама тенісистка нині шокована отриманою звісткою. Вона спростовує, що коли-небудь використовувала заборонені препарати. Тим більше 9 листопада вона отримала негативний тест на допінг в Австрії, після чого вирішила відпочити і навіть не тренувалася. Аналіз вона здавала поза змаганнями.

Ястремська збирається боротися за своє чесне ім'я. За її словами, низька концентрація препарату вказує на те, що він міг потрапити в її організм випадково разом із якимось іншим продуктом.

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В четвер українські тенісистки виграли два матчі в Еміратах.

Згадаймо, як Даяна в Австралії обігрувала експершу ракетку світу Ангелік Кербер:

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