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Перші українські перемоги року: тенісистки виграли два матчі в Еміратах

7 січня, 13:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Молода Марта Костюк і досвідчена Катерина Бондаренко успішно почали турнір в Азії

Тенісний сезон 2021 року для дівчат стартував турніром WTA в Абу-Дабі (ОАЕ) з призовим фондом 565 тисяч доларів. В основній сітці виявилися і три українки. Дві з них стартували перемогами. А напередодні Світоліна пожартувала над своїм хлопцем в ліжку.

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Досвідченій Катерині Бондаренко, яка в парі вигравала Australian Open ще в 2008 році, на цей раз довелося пройти кваліфікацію. Після подолання відбору Катя показала характер і в основі. Сьогодні вона з боями впоралася в трьох сетах з китаянкою Яфань Ван (№95 в світі) – 6:3, 2:6, 6:3. Зустріч тривала дві години 21 хвилину! У другому колі Катю на чекає Онс Жабер з Тунісу (№31).

Катерина Бондаренко

Катерина Бондаренко / Фото: Getty Images

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Простіше далася перемога 18-річній Марті Костюк. Киянка впевнено розібралася з чешкою Луцією Градецькою – 6:2, 6:4. За вихід до другого кола (1/16 фіналу) дівчатам належить за 4100 доларів призових.

А ось найкраща наша тенісистка, одеситка Еліна Світоліна (№5), отримала другий номер посіву і ввечері зіграє з американкою Джессікою Пегулою (№63).

Згадаймо, як українки перемагали на Відкритому чемпіонаті Австралії:

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ОАЕ теніс турнір Еліна Світоліна Абу-Дабі Катерина Бондаренко Марта Костюк
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