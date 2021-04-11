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Весільний бум в українському тенісі. Ось і Марта Костюк натякнула

11 квітня, 22:59

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Кіченок вже зіграла весілля, Світоліна готується зробити це в липні, а Костюк інтригує

Українська тенісистка Марта Костюк, яка отримала світову популярність завдяки виграшу юніорського Australian Open-2017, заінтригувала своїх шанувальників. Невже заміж зібралася?

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Відзначимо, що напередодні зіграла весілля перша ракетка парного тенісу України Надія Кіченок.

/ Фото: Instagram

А тепер 18-річна Марта Костюк опублікувала в Instagram кілька фотографій з букетами троянд, один з яких перетворила на свою "корону".

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При цьому на запитання однієї з підписниць, російської тенісистки Алли Кудрявцевої – "Це до Наді (Кіченок) на весілля?" – Марта Костюк інтригуюче відповіла: "До себе".

Додамо, що особисте життя Марта не афішує. Кілька років вона зустрічалася з російським тенісистом Олексієм Захаровим, але згодом вони, за словами Костюк, розійшлися. "Ми почали зустрічатися, коли мені було всього 15. Не готові люди в такому ранньому віці до серйозних стосунків", – розповідала українка.

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Кому нині належить серце Костюк, загадка.

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Нагадаємо, днями перша ракетка України Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за француза Гаеля Монфіса, прийнявши від нього каблучку за за 700 тисяч євро. Їхнє весілля очікується в липні.

Світоліна і Монфіс

Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

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Крім того, схоже, до шлюбу йде справа і у перспективної української тенісистки Катаріни Завацької, яка зустрічається з російським спортсменом Аленом Авідзбою.

10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

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весілля Еліна Світоліна спортсменка тенісистка Надія Киченок Марта Костюк

Джерело: Сегодня|Спорт

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