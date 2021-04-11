Весільний бум в українському тенісі. Ось і Марта Костюк натякнула

Кіченок вже зіграла весілля, Світоліна готується зробити це в липні, а Костюк інтригує

Українська тенісистка Марта Костюк, яка отримала світову популярність завдяки виграшу юніорського Australian Open-2017, заінтригувала своїх шанувальників. Невже заміж зібралася?

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Відзначимо, що напередодні зіграла весілля перша ракетка парного тенісу України Надія Кіченок.

/ Фото: Instagram

А тепер 18-річна Марта Костюк опублікувала в Instagram кілька фотографій з букетами троянд, один з яких перетворила на свою "корону".

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При цьому на запитання однієї з підписниць, російської тенісистки Алли Кудрявцевої – "Це до Наді (Кіченок) на весілля?" – Марта Костюк інтригуюче відповіла: "До себе".

Додамо, що особисте життя Марта не афішує. Кілька років вона зустрічалася з російським тенісистом Олексієм Захаровим, але згодом вони, за словами Костюк, розійшлися. "Ми почали зустрічатися, коли мені було всього 15. Не готові люди в такому ранньому віці до серйозних стосунків", – розповідала українка.

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Кому нині належить серце Костюк, загадка.

Нагадаємо, днями перша ракетка України Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за француза Гаеля Монфіса, прийнявши від нього каблучку за за 700 тисяч євро. Їхнє весілля очікується в липні.

Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

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Крім того, схоже, до шлюбу йде справа і у перспективної української тенісистки Катаріни Завацької, яка зустрічається з російським спортсменом Аленом Авідзбою.

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