Зоряна Ваня пішла з тенісу, прихопивши 4,5 мільйона доларів

Американська тенісистка китайського походження з незвичайним ім'ям Ваня Кінг оголосила про завершення професійної кар'єри в 32 роки.

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"Це моє "прощавай" у професійній тенісній кар'єрі. Не висловити словами, що дав мені теніс, як сформував мене, розривав на частини і знову збирав воєдино. Це банально, але я безмежно вдячна. Вдячна за роки, сльози, за тих, хто був поруч і підтримував мене. Якби можна було почати все з початку, я би нічого не змынювала і сподіваюся, що кар'єра допомогла зліпити з мене хорошу людину", – написала Ваня Кінг у себе в Instagram

Ваня Кінг – колишня третя ракетка світу в парному розряді, дворазова переможниця турнірів "Великого шолома" в парному розряді ("Вімблдон" і US Open). За свою кар'єру в тенісі заробила 4 555 138 призових.

Реклама Ваня Кінг / Фото: Getty Images, Instagram

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Відзначимо, що Ваня Кінг народилася в Каліфорнії в сім'ї іммігрантів з Тайваню. Її батьки, Девід і Карен, переїхали до США на початку 1980-х років. Ім'я Ваня (Vania) було вибрано для дівчинки з двох причин: це анаграма імені старшої сестри Айвени (Ivana), а крім того, батькам Вані сподобалося значення імені – "дар Божий".

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