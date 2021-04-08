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Найкращі друзі Світоліної – це діаманти: Еліна похвалилася новими прикрасами

8 квітня, 12:55

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Найкраща тенісистка України просто сяє – від кількості ювелірних виробів на ній

Щойно прийнявши каблучку від французького тенісиста Гаеля Монфіса і погодившись стати його дружиною, перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилася новими ювелірними прикрасами.

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Відразу на думку спадає рядок з пісні: "Найкращі друзі дівчат – це діаманти".

26-річна одеситка, яка за свою кар'єру заробила на корті понад 20 млн доларів призових, постала перед фоловерами у вишуканому кольє, сережках-трояндочках, з браслетами і новими перснями на безіменних пальцях обох рук.

"Ця колекція прикрас – щось особливе", – підписала "сяйні" знімки у себе в Instagram Еліна Світоліна

"Шикарна!", "Але все-таки з обручкою цим виробам не зрівнятися", – відреагували шанувальники тенісистки

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Світоліна і Монфіс

Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

Раніше стала відома ціна обручки, з якою Монфіс покликав Світоліну заміж. Вартість прикраси – близько 700 тисяч євро, за нинішнім курсом це приблизно 23 мільйони гривень!

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Також ми розповідали, що Світоліна отримала ще один дорогий подарунок від Монфіса – шикарне авто.

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

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Еліна Світоліна тенісистка прикраса

Джерело: Сегодня|Спорт

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