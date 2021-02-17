Еротична білизна звела з розуму фанатів: пікантні фото тенісистки

Італійка Габріелла Бонджованні пробувала стати професійною тенісисткою. Але нині радує своїх шанувальників не успіхами на корті, а пікантними знімками.
Читайте також: Пішла з тенісу в Playboy: італійка без комплексів вибрала журнали для чоловіків
От і нова фотосесія привела в захват шанувальників краси Габріелли. Дівчина виклала в Instagram серію фотографій у нижній білизні.
"Вау!", "Бомба", "Убивча красуня", – в захваті шанувальники дівчини.
За свою тенісну кар'єру Габріелла Бонджованні заробила всього 526 доларів, а потім звернула увагу на більш прибутковий бізнес. Зокрема, нещодавно знялася в журналі Playboy.
Читайте також:
- Світ повинен бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
- Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода
- Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
- Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
- "Я вже досить солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на все
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк