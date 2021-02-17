Еротична білизна звела з розуму фанатів: пікантні фото тенісистки

Італійка Габріелла Бонджованні пробувала стати професійною тенісисткою. Але нині радує своїх шанувальників не успіхами на корті, а пікантними знімками.

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От і нова фотосесія привела в захват шанувальників краси Габріелли. Дівчина виклала в Instagram серію фотографій у нижній білизні.

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"Вау!", "Бомба", "Убивча красуня", – в захваті шанувальники дівчини.

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За свою тенісну кар'єру Габріелла Бонджованні заробила всього 526 доларів, а потім звернула увагу на більш прибутковий бізнес. Зокрема, нещодавно знялася в журналі Playboy.

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