Пішла з тенісу в Playboy: італійка без комплексів вибрала журнали для чоловіків

Італійська тенісистка Габріелла Бонджованні – нечастий гість на кортах. Зате не сходить зі сторінок глянцевих журналів – в основному чоловічих. За кар'єру в тенісі дівчина заробила всього 526 доларів, зате знімається в рекламних роликах і має прибуток в Instagram. А 2021 рік брюнетка без комплексів почала зі зйомок для Playboy.

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Габріеллі вже 29 років, і зрозуміло, що успішну тенісну кар'єру вона не побудує. Зате щосили використовує свою зовнішність у рекламі різних товарів, в тому числі спортивних, виходить на подіум як модель купальників і нижньої білизни. "Шикарна", "Приголомшлива", "Ось це шоу", – захоплюються італійкою її фоловери.

Раніше ми писали, що фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram. Але вона опублікувала його знову.

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