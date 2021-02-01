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Еліна Світоліна з перемоги розпочала останню репетицію перед Australian Open

1 лютого, 08:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Наступна суперниця українки визначиться в поєдинку між Оленою Остапенко – Данкою Ковинич

Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі Gippsland Trophy в Мельбурні. У першому раунді українка за 1 годину і 14 хвилин розібралася з Андреа Петкович з Німеччини – 6:1, 6:4.

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У наступному раунді Світоліна зіграє з переможницею пари Олена Остапенко – Данка Ковинич.

Це турнір є останньою репетицією перед Australian Open, який стартує в Мельбурні 8 лютого. Раніше ми писали, що Світоліна в Австралії тягає гантелі під музику і дає себе знімати одному фотографу. Українська тенісистка готується до турніру "Великого шлема" в специфічних умовах.

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Також ми писали, що українська тенісистка в яскравому топіку вийшла з карантину в Австралії. Марта Костюк вже викладається на тренуваннях, але й вміє відпочивати.

Еліна Світоліна гуляє по Мельбурну:

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теніс Еліна Світоліна

Джерело: Сегодня|Спорт

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