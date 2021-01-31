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"Це мій гріх": українська тенісистка в яскравому топіку вийшла з карантину в Австралії

31 січня, 10:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Марта Костюк вже викладається на тренуваннях, але й уміє відпочивати

Висхідна зірка українського тенісу Марта Костюк радіє поверненню до нормального життя після двотижневого ув'язнення в готелі в Мельбурні. 18-річна киянка відзначила вихід з карантину, сходивши в бар, а потім завзято взялася за тренування. Лише позавчора українська тенісистка емоційно вирвалася з полону в Австралії.

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Сьогодні вранці дівчина провела заняття на кортах, похвалившись красивим розіграшем м'яча, який емоційно завершила вигуком: "Ой, Боже!"

Відео: Instagram

А перед цим Костюк дозволила собі розслабитися з подружками в ресторані, блиснувши ефектним фото в червоному топіку з підписом з цитатою з пісні: "Джин – це мій гріх".

Марта та її подружки показали себе у всій красі.

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Були і теплі "обіймасики".

А потім уже тренування без зайвих слів.

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Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Австралії стартує в понеділок, 8 лютого. Перший у році турнір "Великого шолома" трохи затримався через суворий карантин на Зеленому континенті.

Днями зірка українського тенісу показала "явну непристойність".

Дивіться, як Марта в п'ятницю вийшла на пробіжку в перший день "на волі":

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фото теніс мельбурн тренування Марта Костюк
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