Элина Свитолина с победы начала последнюю репетицию перед Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире Gippsland Trophy в Мельбурне. В первом раунде украинка за 1 час и 14 минут разобралась с Андреа Петкович из Германии – 6:1, 6:4.
В следующем раунде Свитолина сыграет с победительницей пары Елена Остапенко – Данка Ковинич.
Это турнир является последней репетицией перед Australian Open, который стартует в Мельбурне 8 февраля. Ранее мы писали, что Свитолина в Австралии таскает гантели под музыку и дает себя снимать одному фотографу. Украинская теннисистка готовится к турниру "Большого шлема" в специфических условиях.
Также мы писали, что украинская теннисистка в ярком топике вышла с карантина в Австралии. Марта Костюк уже выкладывается на тренировках, но и умеет отдыхать.
Элина Свитолина гуляет по Мельбурну:
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