Свитолина в Австралии таскает гантели под музыку и дает себя снимать одному фотографу

Украинская теннисистка готовится к турниру "Большого шлема" в специфических условиях

Пятая ракетка планеты Элина Свитолина старается держать себя в руках, готовясь в Мельбурне к Открытому чемпионату Австралии. Украинка большую часть времени проводит в гостиничном номере, но все же ее выпускают потренироваться на корты. 26-летняя одесситка делится в соцсетях тем, как по-особенному проводит время.

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На днях мы писали, что Свитолина смотрит Гордона и Никитюк в Австралии и танцует под TikTok.

Сегодня утром Элина провела тренировку на хардовых кортах "Мельбурн-парка". "Мой официальный фотограф на этой неделе – Ига Швентек", – подписала девушка свежие кадры. Как известно, проводить занятия спортсменам позволяют только с одним соперником, поэтому 19-летняя полячка получила эксклюзивное право снимать нашу приму. Напомним, Ига – победительница "Ролан Гаррос"-2020.

Также украинка показала, как расходует свою энергию в отеле, откуда ее выпускают только на тренировки. Свитолина оформила ролик в своем стиле под музыку TikTok.

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Соревнования в основной сетке Australian Open стартуют 8 февраля.

Тем временем теннисист сборной отозвался о переходе на украинский язык: "Это супер".

Вспомним, как Элина выигрывала на турнире в мексиканском Монтеррее:

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Недавно лучшая теннисистка планеты начхала на коронавирус.

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