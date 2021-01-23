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"Это супер": теннисист сборной отозвался о переходе на украинский язык

23 января, 09:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей Стаховский считает, что наше государство сделало правильный шаг

Неделю назад в Украине сфера обслуживанию законодательно перешла на украинский язык. Свое отношение к этому высказал лучший украинский теннисист Сергей Стаховский, известный патриотической позицией. Недавно Стуса и Лобановского оценил спортсмен, родившийся в один день с ними.

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Своими мыслями 35-летний уроженец Киева поделился с сайтом sport.ua:

"Это же супер. Мы дожили до нормализации в нашей стране. Не могу себе представить, что я приду в магазин в условной Словакии, а меня будут обслуживать на чешском (а разницы у них реально мало). И они будут говорить: "Нет, мы не хотим". Если в Лондоне вас будут обслуживать на французском, это нормально? Не понимаю, из-за чего беспокойство. Считаю, что это абсолютно нормально.

Если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, и развивалась самостоятельно, то я не вижу, как мы это будем делать, если будем пользоваться языками нацменьшинств".

Также Сергей высказался о том, что думают об Украине в мире:

"Считаю, что отношение к Украине изменилось в положительном направлении. Со своей стороны мы, как спортсмены, стараемся делать максимум. Я уверен, что Свитолина сделала очень много для того, чтобы об Украине в мире знали больше и чтобы у нашей страны был положительный имидж".

Напомним, несколько лет назад Стах сам перешел на украинский язык, хотя ранее говорил в основном на русском. К слову, теннисист является болельщиком киевского "Динамо" и негативно отнесся к назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера. Хотя при этом Сергей признает его заслуги в изменении в лучшую сторону в игре команды.

На прошлой неделе Стаховский пробился в основу Australian Open. Смотрите сюжет о том, как Сергей стал профессиональным теннисистом:

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