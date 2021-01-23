"Це супер": тенісист збірної відгукнувся про перехід на українську мову

Тиждень тому в Україні сфера обслуговування законодавчо перейшла на українську мову. Своє ставлення до цього висловив найкращий український тенісист Сергій Стаховський, відомий патріотичною позицією. Нещодавно Стуса і Лобановського оцінив спортсмен, який народився в один день з ними.

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Своїми думками 35-річний уродженець Києва поділився з сайтом sport.ua:

"Це ж супер. Ми дожили до нормалізації в нашій країні. Не можу собі уявити, що я прийду в магазин в умовній Словаччини, а мене обслуговуватимуть чеською (а різниці в них реально мало). І вони говоритимуть: "Ні, ми не хочемо". Якщо в Лондоні вас обслуговуватимуть французькою, це нормально? Не розумію, через що занепокоєння. Вважаю, що це абсолютно нормально. Якщо ми хочемо, щоб наша країна розвивалася, і розвивалася самостійно, то я не бачу, як ми це робитимемо, якщо користуватимемося мовами нацменшин".

Також Сергій висловився про те, що думають про Україну в світі:

"Вважаю, що ставлення до України змінилося в позитивному напрямку. Зі свого боку ми, як спортсмени, намагаємося робити максимум. Я впевнений, що Світоліна зробила дуже багато для того, щоб про Україну в світі знали більше і щоб наша країна мала позитивний імідж".

Нагадаємо, кілька років тому Стах сам перейшов на українську мову, хоча раніше спілкувався переважно російською. До слова, тенісист є вболівальником київського "Динамо" і негативно поставився до призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера. Хоча при цьому Сергій визнає його заслуги в зміні на краще в грі команди.

Минулого тижня Стаховський пробився до основи Australian Open. Дивіться сюжет про те, як Сергій став професійним тенісистом:

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