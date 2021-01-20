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Свитолина смотрит Гордона и Никитюк в Австралии и танцует под TikTok

20 января, 12:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка наконец-то вышла на тренировку на хардовые корты Мельбурна

Прима нашего тенниса Элина Свитолина поделилась новыми кадрами из своего пребывания в Австралии перед первым турниром "Большого шлема". Сегодня 26-летнюю украинку допустили на знаменитые корты Мельбурна для тренировки. Накануне мы писали, что Свитолина на карантине учит украинский язык и не наедает на 100 долларов.

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Сегодня утром девушка показала, как она выходит на корты Australian Open для первого занятия. Конечно, же в маске и под веселую музыку TikTok в стиле Элины.

Свитолина провел первую тренировку в Мельбурне

А чуть ранее Свитолина показала свое "любимое преображение", когда ее наконец выпустили из номера гостиницы и разрешили потренироваться.

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Также одесситка показала, что даже в Австралии не забывает о соотечественниках. С самого утра она включила на компьютере интервью Дмитрия Гордона с популярной телеведущей Лесей Никитюк.

Напомним, сам турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля. Пока же многие теннисистки находятся на полной изоляции. Свитолиной повезло начать тренироваться на корте.

Тем временем, мышь преследует спортсменку в Австралии и не дает ей спать.

В прошлом году украинки не раз выигрывали на Australian Open:

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теннис Элина Свитолина тренировка Дмитрий Гордон Леся Никитюк
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