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Лучшая теннисистка планеты начхала на коронавирус

21 января, 16:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Австралийка Эшли Барти сходила в магазин без защитной маски, но потом извинилась

В неприятную историю попала сегодня первая ракетка планеты. Австралийскую теннисистку Эшли Барти заметили в одном из супермаркетов без защитной маски, хотя действует суровый запрет заходить в помещения, не прикрыв лицо. Инцидент произошел в пригороде Мельбурна, где 8 февраля стартует Открытый чемпионат Австралии – первого в году турнира серии "Большого шлема".

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Осенью Барти отказалась защищать свой титул на "Ролан Гаррос".

О нарушении правил во время пандемии коронавируса сообщило австралийское издание Sky News.

Вскоре 24-летняя Эшли признала свою ошибку, назвав ее невинной, и извинилась, пообещав впредь так не поступать. Сама она готовится к выставочному турниру, который пройдет в Аделаиде в конце января с участием нескольких звезд первой величины: Новака Джоковича, Доминика Тима, Наоми Осаки, Симоны Халеп.

Эшли Барти
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Эшли Барти / Фото: AFP

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В то же время многие теннисисты из других стран находятся на карантине в гостиничных номерах из-за жестких требований властей штата Виктория. Некоторым везет чуть больше других, и им позволяют потренироваться с одним соперником. В число "счастливчиков" попала и украинка Элина Свитолина.

Ранее матч Барти и Свитолиной стал лучшим в Индиан-Уэллсе за пять лет.

Вспомним, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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теннис нарушение маска коронавирус Эшли Барти
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