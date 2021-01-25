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Світоліна в Австралії тягає гантелі під музику і дає себе знімати одному фотографу

25 січня, 10:21

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська тенісистка готується до турніру "Великого шолома" в специфічних умовах

П'ята ракетка планети Еліна Світоліна намагається тримати себе в руках, готуючись в Мельбурні до Відкритого чемпіонату Австралії. Українка більшу частину часу проводить в готельному номері, але все ж її випускають потренуватися на корти. 26-річна одеситка ділиться в соцмережах тим, як по-особливому проводить час.

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Днями ми писали, що Світоліна дивиться Гордона і Нікітюк в Австралії і танцює під TikTok.

Сьогодні вранці Еліна провела тренування на хардових кортах "Мельбурн-парку". "Мій офіційний фотограф на цьому тижні – Іга Швентек", – підписала дівчина свіжі кадри. Як відомо, проводити заняття спортсменам дозволяють тільки з одним суперником, тому 19-річна полячка отримала ексклюзивне право знімати нашу приму. Нагадаємо, Іга – переможниця "Ролан Гаррос" -2020.

Також українка показала, як витрачає свою енергію в готелі, звідки її випускають тільки на тренування. Світоліна оформила ролик у своєму стилі під музику TikTok.

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Змагання в основній сітці Australian Open стартують 8 лютого.

Тим часом тенісист збірної відгукнувся про перехід на українську мову: "Це супер".

Згадаймо, як Еліна вигравала на турнірі в мексиканському Монтерреї:

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Нещодавно найкраща тенісистка планети начхала на коронавірус .

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фото теніс Еліна Світоліна Australian Open гантели Ига Швентек
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