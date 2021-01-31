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"Это мой грех": украинская теннисистка в ярком топике вышла с карантина в Австралии

31 января, 10:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Марта Костюк уже выкладывается на тренировках, но и умеет отдыхать

Восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк радуется возвращению к обычной жизни после двухнедельного заточения в отеле в Мельбурне. 18-летняя киевлянка отметила выход из карантина, сходив в бар, а затем рьяно взялась за тренировки. Лишь позавчера украинская теннисистка эмоционально вырвалась из плена в Австралии.

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Сегодня утром девушка провела занятие на кортах, похваставшись красивым розыгрышем мяча, который эмоционально завершила выкриком: "О, Боже!"

Марта Костюк тренируется в Мельбурне Видео: Instagram

А перед этим Костюк позволила себе расслабиться с подружками в ресторане, блеснув эффектным фото в красном топике с подписью с цитатой из песни: "Джин – это мой грех".

Марта и ее подружки показали себя во всей красе.

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Были и теплые "обнимашки".

А затем уже тренировки без лишних слов.

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Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует в понедельник, 8 февраля. Первый в году турнир "Большого шлема" немного задержался из-за строгого карантина на Зеленом континенте.

На днях звезда украинского тенниса показала "явную непристойность".

Смотрите, как Марта в пятницу вышла на пробежку в первый день "на свободе":

Марта Костюк бегает в Мельбурне

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фото теннис мельбурн тренировка Марта Костюк
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