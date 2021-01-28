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Бюст, шпильки и короткая юбчонка. Звезда украинского тенниса показала "явную непристойность"

28 января, 08:40

Олег Люлька Олег Люлька

18-летняя Марта Костюк выходит из заточения в Австралии

Ну вот, и подошел к концу мельбурнский "плен" для украинской теннисистки Марты Костюк. После жесткого двухнедельного карантина, когда 18-летняя киевлянка была заперта в своем отельном номере, она проведет первую тренировку перед стартом Australian Open на открытом воздухе!

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По этому поводу Марта порадовала поклонников соблазнительным фото из своей коллекции, которое ранее еще не публиковала. Девушка на шпильках присела на корте в короткой юбчонке и сексуальной майке на тонких бретельках, подчеркивающей эффектный бюст теннисистки.

"Я так рада выходу из заточения, что уже подобрала наряд для тренировки", – с юмором подписала это фото перед выходом на люди Марта Костюк у себя в Instagram

"Нарушение кодекса. Явная непристойность. Мисс Костюк, предупреждение", – этот ироничный комментарий одного из фолловеров Марты собрал больше всего лайков под снимком

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Instagram

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/ Фото: Instagram.com

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Instagram

Марта Костюк
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Марта Костюк / Фото: Instagram

Напомним, Марту Костюк закрыли в номере после прилета в Мельбурн, как и десятки других теннисистов, так как положительный результат на коронавирус дал тест одного из пассажиров ее самолета.

Добавим, что первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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теннис Australian Open теннисистка Марта Костюк WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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