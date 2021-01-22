Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Запертая в номере украинка сдала тест на COVID-19 и готовится со сломанным тренажером

22 января, 12:44

Елена Павлова Елена Павлова

Марта Костюк не собирается выпускать хронику "Как выжить на карантине"

Украинка Марта Костюк, которую перед Australian Open закрыли на жесткий карантин из-за пассажира самолета, рассказала о своем тесте на коронавирус. Также 18-летняя теннисистка описала условия в отеле Мельбурна, где уже отсидела взаперти неделю.

Реклама

Читайте также: Никакого тенниса! Марта Костюк – в сексуальной ночнушке

"Все мои тесты отрицательные, у меня нет никаких проблем, никаких симптомов. Нас тестируют каждый день. Выпускать хронику "Как выжить на карантине", я не планирую. У меня еще есть склонность к быстрой адаптации к разным жизненным обстоятельствам", – призналась Марта в интервью btu.org.ua.

Костюк уже неделю тренируется только в номере отеля и говорит, что не может оценивать объективно свою физическую форму. "Я делаю упражнения, но я потеряла физическую массу, потому что ем мало, – отмечает Марта. – Но я не могу заставлять себя есть, когда я не хочу. Я не делаю практически никаких кардиотренировок, даже мой велотренажер сломался, а новый пока не дали... Но я настроена позитивно".

Марта Костюк
Реклама

Марта Костюк / Фото: Instagram

Australian Open-2021 начнется уже 8 февраля.

Ранее мы писали, что украинка взлетела в свежем рейтинге лучших теннисисток планеты.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тестирование мельбурн Australian Open теннисистка коронавирус Марта Костюк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Модель сайта для взрослых на карантине стесняется сходить в туалет перед своим парнем
Модель сайта для взрослых на карантине стесняется сходить в туалет перед своим парнемТеннис
Элина, крепче держи Монфиса! На Australian Open прилетела скандальная модель сайта для взрослых
Элина, крепче держи Монфиса! На Australian Open прилетела скандальная модель сайта для взрослыхТеннис
Ушла из тенниса в Playboy: итальянка без комплексов выбрала журналы для мужчин
Ушла из тенниса в Playboy: итальянка без комплексов выбрала журналы для мужчинТеннис
Кольцо за 400 тысяч долларов получила от миллионера наказанная за допинг россиянка
Кольцо за 400 тысяч долларов получила от миллионера наказанная за допинг россиянкаТеннис
Свитолина смотрит Гордона и Никитюк в Австралии и танцует под TikTok
Свитолина смотрит Гордона и Никитюк в Австралии и танцует под TikTokТеннис
"Обожаю твои ноги!" Украинская теннисистка расслабилась в купальнике в Абу-ДабиТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять