Запертая в номере украинка сдала тест на COVID-19 и готовится со сломанным тренажером

Украинка Марта Костюк, которую перед Australian Open закрыли на жесткий карантин из-за пассажира самолета, рассказала о своем тесте на коронавирус. Также 18-летняя теннисистка описала условия в отеле Мельбурна, где уже отсидела взаперти неделю.

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"Все мои тесты отрицательные, у меня нет никаких проблем, никаких симптомов. Нас тестируют каждый день. Выпускать хронику "Как выжить на карантине", я не планирую. У меня еще есть склонность к быстрой адаптации к разным жизненным обстоятельствам", – призналась Марта в интервью btu.org.ua.

Костюк уже неделю тренируется только в номере отеля и говорит, что не может оценивать объективно свою физическую форму. "Я делаю упражнения, но я потеряла физическую массу, потому что ем мало, – отмечает Марта. – Но я не могу заставлять себя есть, когда я не хочу. Я не делаю практически никаких кардиотренировок, даже мой велотренажер сломался, а новый пока не дали... Но я настроена позитивно".

Реклама Марта Костюк / Фото: Instagram

Australian Open-2021 начнется уже 8 февраля.

Ранее мы писали, что украинка взлетела в свежем рейтинге лучших теннисисток планеты.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

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