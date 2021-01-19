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Никакого тенниса! Марта Костюк – в сексуальной ночнушке

19 января, 13:56

Олег Люлька Олег Люлька

18-летняя украинка продолжает соблазнять

Украинская теннисистка Марта Костюк, которую закрыли на жесткий карантин в Мельбурне без права покидать номер, нашла в этой неприятной ситуации позитив. Раз нельзя готовиться к старту Australian Open на корте, 18-летняя красотка временно превратилась в модель ночного белья.

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Костюк, взлетевшая в свежем рейтинге лучших теннисисток планеты, поделилась со своими фолловерами в Instagram соблазнительным снимком – Марта прилегла на диванчике в сексуальной шелковой ночнушке.

"Hot", – написал в комментариях Марте актер Алексей Дурнев.

"Or not", – в рифму ответила Костюк.

"Однозначно – Hot", – поставил точку в этой дискуссии актер.

"Ну, наконец, хоть кто-то хорошо проводит время в изоляции", – отметил еще один фолловер спортсменки. А на реплику другого подписчика -"Не вижу в этом кадре никакого тенниса" – Марта отреагировала: "Звучит отлично. Я старалась".

Марта Костюк
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Марта Костюк / Фото: Instagram

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Ранее украинская теннисистка Костюк соблазнительно станцевала в Австралии.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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теннис Australian Open Марта Костюк WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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