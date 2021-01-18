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Украинка взлетела в свежем рейтинге лучших теннисисток планеты

18 января, 16:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодая Марта Костюк поднялась на 21 ступеньку и теперь 78-я в мире. Свитолина – пятая

Сегодня Женская теннисная ассоциация опубликовала новый мировой рейтинг. Самым впечатляющим в ТОП-200 оказался взлет 18-летней украинки Марты Костюк – на 21 ступеньку вверх. На прошлой неделе Марта Костюк дошла до полуфинал турнира в Абу-Даби, что позволило киевлянке подняться с 99-го места на 78-е.

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Лучшая наша теннисистка, 26-летняя Элина Свитолина (на фото), осталась на пятой строчке. Еще одна одесситка, 20-летняя Даяна Ястремская, которая пытается доказать свою невиновность в допинговом деле, также никуда не делась с 29-й позиции. Еще четыре наши девушки находятся во второй сотне рейтинга.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Instagram

На вершине изменений не произошло, тройку лидеров составляют австралийка Эшли Барти, румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака.

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Вчера Костюк соблазнительно станцевала на самоизоляции в Мельбурне.

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Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: WTA

В мужском рейтинге АТР лучшие из украинцев Сергей Стаховский и Илья Марченко занимают 201-е и 215-е места. Во главе списка остались серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

Вспомним, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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теннис Элина Свитолина Сергей Стаховский рейтинг WTA рейтинг АТР Илья Марченко Даяна Ястремская Марта Костюк
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