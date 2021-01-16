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Украинку закрыли на жесткий карантин в Австралии из-за пассажира самолета

16 января, 12:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марта Костюк не сможет полноценно готовиться к Australian Open

Час от часу не легче. Мы уже сообщали, что звезд тенниса изолировали на две недели перед Australian Open. И вот, новый случай.

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Стало известно об обнаружении зараженного коронавирусом еще на одном чартерном рейсе, которым игроки летели в Австралию. Положительный результат на коронавирус дал тест одного из пассажиров самолета. По австралийским законам жесткий карантин будет введен и для теннисистов, которые добирались до Мельбурна из Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Чемпионат.

Среди них и украинка Марта Костюк. В Абу-Даби наша теннисистка дошла до полуфинала турнира и заработала 26 745 долларов призовых. Напомним, на пути Костюк в финал встала россиянка Кудерметова.

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: WTA

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Кроме Костюк на борту находились 23 игрока, в частности – Светлана Кузнецова (Россия), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия) и Белинда Бенчич (Швейцария).

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Все они будут помещены на 14-дневный карантин без поблажек, которые были предоставлены игрокам (разрешение покидать гостиничные номера на пять часов в сутки для тренировок).

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

Смотрите, как Марта Костюк летела в Мельбурн

Марта Костюк приземляется в Мельбурне

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