Бюст, шпильки і коротка спідничка. Зірка українського тенісу показала "явну непристойність"

Ну ось, і завершується мельбурнський "полон" для української тенісистки Марти Костюк. Після жорсткого двотижневого карантину, коли 18-річна киянка була закрита в своєму готельному номері, вона проведе перше тренування перед стартом Australian Open на відкритому повітрі!

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З цього приводу Марта порадувала шанувальників спокусливим фото зі своєї колекції, яка раніше не публікувала. Дівчина на шпильках присіла на корті в короткій спідничці і сексуальної майці на тонких бретельках, яка підкреслює ефектний бюст тенісистки.

"Я така рада майбутній появі на корті, що вже підібрала вбрання для тренування", – з гумором підписала це фото перед виходом на люди Марта Костюк у себе в Instagram

"Порушення кодексу. Явна непристойність. Міс Костюк, попередження", – цей іронічний коментар одного з фоловерів Марти зібрав найбільше лайків під знімком

Марта Костюк / Фото: Instagram

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/ Фото: Instagram.com

Марта Костюк / Фото: Instagram

Реклама Марта Костюк / Фото: Instagram

Нагадаємо, Марту Костюк закрили в номері після прильоту до Мельбурна, як і десятки інших тенісистів, оскільки позитивний результат на коронавірус дав тест одного з пасажирів її літака.

Додамо, що перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.

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