Бутылки с водой вместо гантелей: украинка нашла оригинальный способ тренироваться на карантине

Украинская теннисистка Марта Костюк должна сыграть на первом в сезоне турнире "Большого шлема" – Australian Open. Старт 8 февраля. Сейчас бы тренироваться на кортах, но Марта сидит в гостинице Мельбурна. Украинку закрыли на жесткий карантин в Австралии из-за пассажира самолета.

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Спортсменке запрещено даже выходить в спортзал. Поэтому для поддержания формы Костюк тренируется в номере. А помогают ей две бутылки с минеральной водой.

Ранее мы писали, что Марта Костюк оказалась среди участниц турнира, которые ближайшие две недели проведут в гостинице – даже без права тренироваться. Украинка пожаловалась на карантин в Австралии: плохой wi-fi и нет велосипеда.

Но Марта не унывает, кроме тренировок, она зажигательно танцует.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

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Тем временем мышь пробралась в номер бывшей россиянки Путинцевой на Australian Open.

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