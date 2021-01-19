Свитолина на карантине учит украинский язык и не наедает на 100 долларов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в отличие от Юлии Путинцевой, которую преследуют мыши, довольна своим номером в Мельбурне. 5-й номер мирового рейтинга проводит время на карантине перед стартом Australian Open-2021.

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"Мне достался достаточно большой номер. Две комнаты, плюс еще смежная комната у тренера Энди Беттлса. На питание я жаловаться не буду. Еду приносят три раза в день, плюс дают ваучер на 100 австралийских долларов, чтобы заказать еду из отеля и доставкой Uber Eats. Считаю, что это отличный вариант, на такую сумму мы даже не наедаем", – призналась Элина btu.org.ua.

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Также Свитолина рассказала, что в свободное время учит языки: "Во второй половине дня, когда уже в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинским и французским. Вечером смотрю фильм или сериал, что-то читаю, делаю домашнее задание".

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Ранее Элина Свитолина передала свои чувства на изоляции в Австралии. Украинская теннисистка теряет счет дням в номере отеля в Мельбурне.

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

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