Українська
$ 28,19
34,02
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Свитолина на карантине учит украинский язык и не наедает на 100 долларов

19 января, 20:12

Елена Павлова Елена Павлова

Лучшая теннисистка страны рассказала про условия в Австралии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в отличие от Юлии Путинцевой, которую преследуют мыши, довольна своим номером в Мельбурне. 5-й номер мирового рейтинга проводит время на карантине перед стартом Australian Open-2021.

Реклама

Читайте также: Полиция будет охранять нарушителей карантина. Теннисисты уже пытались бежать

"Мне достался достаточно большой номер. Две комнаты, плюс еще смежная комната у тренера Энди Беттлса. На питание я жаловаться не буду. Еду приносят три раза в день, плюс дают ваучер на 100 австралийских долларов, чтобы заказать еду из отеля и доставкой Uber Eats. Считаю, что это отличный вариант, на такую сумму мы даже не наедаем", – призналась Элина btu.org.ua.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Также Свитолина рассказала, что в свободное время учит языки: "Во второй половине дня, когда уже в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинским и французским. Вечером смотрю фильм или сериал, что-то читаю, делаю домашнее задание".

Реклама

Ранее Элина Свитолина передала свои чувства на изоляции в Австралии. Украинская теннисистка теряет счет дням в номере отеля в Мельбурне.

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

Смотрите сюжет про собаку от Свитолиной

Свитолина сравнила себя с собакой

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

язык карантин Элина Свитолина Australian Open теннисистка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Элина, крепче держи Монфиса! На Australian Open прилетела скандальная модель сайта для взрослых
Элина, крепче держи Монфиса! На Australian Open прилетела скандальная модель сайта для взрослыхТеннис
Ушла из тенниса в Playboy: итальянка без комплексов выбрала журналы для мужчин
Ушла из тенниса в Playboy: итальянка без комплексов выбрала журналы для мужчинТеннис
Модель сайта для взрослых на карантине стесняется сходить в туалет перед своим парнем
Модель сайта для взрослых на карантине стесняется сходить в туалет перед своим парнемТеннис
"Обожаю твои ноги!" Украинская теннисистка расслабилась в купальнике в Абу-ДабиТеннис
Что творит Марта! Украинская теннисистка разгромила третью соперницу в Эмиратах
Что творит Марта! Украинская теннисистка разгромила третью соперницу в ЭмиратахТеннис
Никакого тенниса! Марта Костюк – в сексуальной ночнушке
Никакого тенниса! Марта Костюк – в сексуальной ночнушкеТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять