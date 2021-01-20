Світоліна дивиться Гордона і Нікитюк в Австралії і танцює під TikTok

Українська тенісистка нарешті вийшла на тренування на хардові корти Мельбурна

Прима нашого тенісу Еліна Світоліна поділилася новими кадрами зі свого перебування в Австралії перед першим турніром "Великого шолома". Сьогодні 26-річну українку допустили на знамениті корти Мельбурна для тренування. Напередодні ми писали, що Світоліна на карантині вчить українську мову і не наїдатися на 100 доларів.

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Сьогодні вранці дівчина показала, як вона виходить на корти Australian Open для першого заняття. Звичайно, ж у масці і під веселу музику TikTok в стилі Еліни.

А трохи раніше Світоліна показала своє "улюблене перетворення", коли її нарешті випустили з номера готелю і дозволили потренуватися.

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Також одеситка показала, що навіть в Австралії не забуває про співвітчизників. Із самого ранку вона включила на комп'ютері інтерв'ю Дмитра Гордона з популярною телеведучою Лесею Нікітюк.

Нагадаємо, сам турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого. Поки ж багато тенісистки знаходяться на повній ізоляції. Світоліній пощастило почати тренуватися на корті.

Тим часом, миша переслідує спортсменку в Австралії і не дає їй спати.

У минулому році українки не раз вигравали на Australian Open:

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