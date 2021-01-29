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Тенісистка-красуня Світоліна змінила свої думки у ванній і почала нове життя

29 січня, 17:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська прима нарешті може ходити вулицями в австралійському Мельбурні

Із наближенням Відкритого чемпіонату Австралії у багатьох тенісистів закінчується карантин в Мельбурні. П'ята ракетка світу, одеситка Еліна Світоліна, нарешті отримала дозвіл вийти "в люди". Однак не всім так пощастило. Сьогодні Марта Костюк встала на руки на 15-й день ув'язнення в Австралії – киянку досі тримають у готелі.

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Еліна ж прогулянку по місту голосно назвала "новим життям".

Попередні два тижні Світоліна провела в основному в готелі. Правда, їй дозволяли провести кілька годин тренувань на корті в компанії полячки Іги Швентек. Дівчатам дозволили виходити на свіже повітря, оскільки в їх літаку, який прибув до Австралії, не було зафіксовано жодного зараженого коронавірусом. Тепер же українка вважається "чистою".

Сьогодні Еліна на своїй сторінці в Instagram зобразила картинку з глибокодумним написом: "Зміни свої думки – і ти зміниш свій світ". Супроводила це дівчина малюнком ванної з їжею і келихом вина. Мабуть, почуття її переповнюють після виходу "на свободу".

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Нагадаємо, сам турнір "Великого шолома" стартує в Мельбурні 8 лютого.

Читайте також: Світоліна в Австралії тягає гантелі під музику.

Згадаймо, як Еліна вигравала на турнірі в мексиканському Монтерреї:

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теніс ванна Еліна Світоліна Australian Open думки
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